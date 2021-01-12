В РПЛ готовы ввести еще одну замену в случае подозрения на сотрясение

Руководство российской Премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) рассматривают возможность внедрения дополнительной замены в матчах национального чемпионата в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

РПЛ и РФС обсудили этот вариант 12 января на совместном совещании с медицинским комитетом РФС. К слову, еще одна замена в случае сотрясения - это инициатива Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающей за правила игры.

В РПЛ заявили, что в ближайшее время медицинский комитет РФС представит свои предложения о порядке внедрения изменений, чтобы к возобновлению сезона в чемпионате (в конце февраля) внести соответствующие поправки в регламенты.