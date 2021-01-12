Володин поздравил главу парламента Киргизии с успешными выборами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил главу парламента Киргизии Таланта Мамытова с успешно прошедшими выборами президента республики, а также референдумом о форме правления в стране.

- Наблюдатели, работавшие в Киргизии в том числе по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, отметили прозрачность и конкурентность состоявшихся выборов, - отметил Володин в ходе разговора с Мамытовым, который приводит сайт ГД.

В сообщении также указывается, что спикеры обсудили вопросы развития межпарламентских отношений России и Киргизии.

Досрочные выборы президента, а также референдум, на котором предлагалось выбрать форму правления в стране, состоялись 10 января. Как сообщалось после обработки данных более чем с 98% участков, в президентской кампании лидирует Садыр Жапаров, который набрал свыше 79% голосов. За переход к президентской форме правления высказались свыше 80% граждан.