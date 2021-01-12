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12.01.2021 12:18
Рубрика: Общество

Врач рассказала об альтернативе детоксу в домашних условиях

Текст: Николай Грищенко

Эффективность модных детокс-программ по очищению организма оказывается сильно преувеличена. Привести здоровье и фигуру в норму можно и без применения биологически активных добавок, сорбентов и промывания желудка.

- Настоящий детокс - это когда ты съел, скажем, несвежие устрицы, отравился и лежишь в реанимации под капельницами, - заявила KP.RU врач Марина Евдокимова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По мнению специалиста, ежедневно человек сталкивается с огромным количеством разнообразных химических веществ, часть которых в больших концентрациях может спровоцировать отравление. Однако организм имеет прекрасные системы обезвреживания всех этих токсичных элементов.

Врач рекомендует следить, чтобы пища была строго полезной и разнообразной: овощи, фрукты, злаки, клетчатка и рыба. Следует также ограничьте употребление сахара, норма потребления - 12 чайных ложек в день. Кроме того, не перебирать норму употребления алкоголя - одна порция в день - это 150 мл вина, или 300 мл пива, или 45 мл крепких спиртных напитков.

Разгрузку нервной системе принесут: прогулки на свежем воздухе - норма от 7 до 10 тысяч шагов в день, чтение книг, мораторий на телевизор и социальные сети, общение с семьей, зимние забавы и игры с домашними животными.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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