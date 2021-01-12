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12 января 2021 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 января 2021 года № 1-ПГ "О внесении изменения в пункт 5 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Дата подписания 11 января 2021 г.
Опубликован 12 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Пункт 5 дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:

"5.6. богослужений, других религиозных обрядов и церемоний с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, установленных настоящим постановлением.".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



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