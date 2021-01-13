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13.01.2021 08:38
Рубрика: В мире

Александр Вучич: Албанцы не готовы к компромиссу, хотят поражения Сербии

Текст: Александр Борисов
Президент Сербии Александр Вучич намеревается и дальше бороться за сохранение Косово и Метохии в составе государства. При этом сербский лидер обращает внимание на опасность, исходящую от "замороженного" конфликта между Белградом и Приштиной.

"Замороженный" конфликт предполагает ожидание того, что кто-то первый выхватит саблю из ножен. Я не хотел бы, что мои сыновья шли на войну. Мы будем бороться, чтобы получить гораздо больше от "ничего", - заявил глава Сербии во время своего участия в передаче "Кириллица" на ТВ "Happy". При этом Александр Вучич указал на тот факт, что главной проблемой в вопросе косовского урегулирования является неготовность албанцев к компромиссу, признавшись при этом, что он поддерживал так называемое "разграничение территорий" с Косово.

"Кровь не должна ударить нам в мозг. Мы должны быть реалистичны. Албанцы в принципе не готовы к компромиссному решению. Все они, особенно албанцы, хотят поражения Сербии", - резюмировал политик.

Мнение эксперта

Корреспондент "Российской газеты" побеседовал с авторитетным боснийским экспертом в области безопасности Джевадом Галияшивичем, обсудив с ним перспективы развития ситуации в регионе, в частности, косовского урегулирования.

"Боюсь, что Запад уже не стремится к договорам, а - к капитуляции Сербии, а Косово видится там, как составная часть "Великой Албании", - отметил он.

По мнению Джевада Галияшивича, косовские политики тесно связаны с криминалом, крайне радикальны и националистичны, что не позволяет рассчитывать на достижение каких-либо компромиссов и, соответственно, договоренностей.

"Для них Косово - это лишь первый шаг на пути к созданию "Великой Албании", за ним последуют другие: в Северной Македонии и Черногории, - указывает он. - Запад боится сильной Сербии, не позволяя сербам то, что спокойно разрешает албанцам. Сейчас Запад насильно объединяет албанский этнический и политический фактор, а в то же время разбивает и фрагментирует сербское жизненное пространство".

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Эксперт отмечает, что Россия - это единственный друг Сербии, который всю свою политическую мощь и влияние использует для помощи Белграду и сербскому народу, делая это без выставления условий и требований.

"В этом контексте особое значение приобретает Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины - прим. "РГ"), которая является единственной опорой Сербии в целом регионе, - подчеркивает аналитик. - Другие же соседи Сербии колонизированы НАТО и недружественно ориентированы в отношении Белграда. С учетом этого, крайне важна поддержка России, а совместные шаги Сербии и Республики Сербской - это условие сохранения сербской государственности и сербского народа. Если бы не помощь со стороны России, то агрессивные акции западных стран были бы многочисленнее и агрессивнее".

Джевад Галияшивич считает, что Сербия сегодня - это государство мира, стабильности и развития, но для Запада это ничего не значит, там хотят ее видеть на коленях. "Поэтому на сербского президента Александра Вучича возложена тяжелая историческая миссия - разрешить неразрешимое: Сербия хочет мира и договор, а албанцы - чужие территории и мир их не интересует, - констатирует эксперт. - В сложившейся ситуации без России и ее поддержки Сербия оказалась бы совсем одна, Республика Сербская была бы ослаблена, а весь Балканский полуостров был бы брошен в огонь конфликта. Только вместе Белград и Баня-Лука при содействии Москвы смогут выйти историческими победителями из сложнейшей геополитической ситуации. При этом следует помнить, что любая возможность усиления могущества сербского народа на Балканах всерьез пугает коллективный Запад".

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