Apple готовит "большой анонс" сегодня

Apple планирует на сегодня "большой анонс". Об этом стало известно из интервью гендиректора компании Тима Кука CBS.

Само интервью проходило на прошлой и неделе и там обсуждались беспорядки в Вашингтоне. Но Тим Кук сделал важное заявления по поводу "яблочной" компании. Полный текст интервью также выйдет сегодня, видимо, сразу после анонса.

Впрочем, от Apple вряд ли стоит ожидать анонсов продуктов. По данным 9To5Mac, речь идет о некой "важной инициативе" компании. Вероятно, речь идет о новой функции, связанной с конфиденциальностью приложений - ранее компания уже обязала разработчиков делать подробное описание того, какие данные собирает то или иное приложение. Полноценный запуск этой функции "яблочники" планировали в начале 2021 года.