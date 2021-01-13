Постановление правительства Брянской области от 13 января 2021 года № 4-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31"О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 11 января 2021 года № 30 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п) следующие изменения:

1.1. Подпункты 2.5, 2.6 пункта 2 изложить в редакции:

"2.5. Запретить по 2 февраля 2021 года нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей (законных представителей) на территории фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также в организациях общественного питания, развлечений и досуга.

2.6. Запретить по 2 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, проведение массовых мероприятий развлекательного характера с организацией досуга, в том числе корпоративных мероприятий.".

1.2. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в редакции:

"3.3. С 18 по 31 января 2021 года соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Положения подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 18 января 2021 года.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







