Чернышенко: Мобильное приложение заменит паспорт

В этом году в тестовом режиме планируется запустить мобильное приложение с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"У человека появится возможность хранить в своем мобильном телефоне удостоверение личности, водительские права, справку о регистрации по месту жительства, что будет очень удобно", - сообщил вице-премьер и попросил президента поддержать эту инициативу.

Ранее создание приложения под кодовым названием "мобильный идентификатор" анонсировало Минцифры.

Как заявлял министр Максут Шадаев, приложение будет действовать по принципу QR-кода - механизма, опробованного на цифровых пропусках во время режима самоизоляции. Приложение можно будет использовать вместо паспорта для покупки сигарет и алкоголя, предъявлении инспектору ГИБДД, оформлению пропусков в здания, покупки билетов на развлекательные мероприятия и транспорт. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию.