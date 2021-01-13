Чернышенко: Мобильное приложение заменит паспорт

Новости

Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
До конца года 100 госуслуг переведут в электронный формат 16:56
В МИД РФ ответили на требование Варшавы вернуть обломки самолета Качиньского 16:55
Валерий Вечорко назвал главный эффект масштабной вакцинации от COVID-19 16:43
РАН порекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну 16:28
Лиам Нисон готов вернуться к "Звездным войнам" 16:15
ВЦИОМ рассказал о настроениях россиян на старте политического сезона 16:13
Путин: Плановые проверки бизнеса должны быть минимальными 15:57
Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом 15:47
Автор "Нормальных людей" Салли Руни выпустит новый роман осенью 15:46
TikTok вводит новые ограничения для подростков 15:44
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе 15:44
Сергей Нарышкин поздравил журналистов с Днем печати 15:43
Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу 15:30
В Москве скончалась известная художница Лидия Виноградова 15:18
Французский баскетболист и его девушка стали звездами TikTok 15:14
Вышел трейлер фантастической драмы с Сальмой Хаейк "Блаженство" 15:14
Ученый рассказал о быстрых мутациях вируса COVID-2019 15:00
Российского тревел-блогера задержали в Южном Судане 14:56
Россияне в январе смогут увидеть самую сложную для наблюдений планету 14:50
В Чили объяснили, почему запрет на живую музыку в барах остановит COVID-19 14:46
МЧС Москвы предупредило о сильной метели и ветре 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 17:05
Рубрика: Власть

Чернышенко: Мобильное приложение заменит паспорт

Текст: Ирина Алпатова
В этом году в тестовом режиме планируется запустить мобильное приложение с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"У человека появится возможность хранить в своем мобильном телефоне удостоверение личности, водительские права, справку о регистрации по месту жительства, что будет очень удобно", - сообщил вице-премьер и попросил президента поддержать эту инициативу.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Пилотный электронный паспорт появится в Москве до 1 декабря

Ранее создание приложения под кодовым названием "мобильный идентификатор" анонсировало Минцифры.

Как заявлял министр Максут Шадаев, приложение будет действовать по принципу QR-кода - механизма, опробованного на цифровых пропусках во время режима самоизоляции. Приложение можно будет использовать вместо паспорта для покупки сигарет и алкоголя, предъявлении инспектору ГИБДД, оформлению пропусков в здания, покупки билетов на развлекательные мероприятия и транспорт. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию.

Власть Право Личные документы

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году