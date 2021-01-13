ЦИК определил судьбу вакантных депутатских мандатов

Центризбирком на своем заседании передал вакантные мандаты депутатов Госдумы от "Единой России" и КПРФ.

Одно из мест в ГД освободилось вследствие ухода из жизни замглавы фракции КПРФ Валентина Шурчанова - о его смерти из-за осложнений на фоне коронавируса стало известно в середине декабря. ЦИК передал вакантный мандат представителю КПРФ Дмитрию Кузякину.

Еще один мандат стал свободным из-за прекращения полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ирека Зиннурова - он перешел на работу в Россотрудничество. ЦИК передал мандат Евгению Гришину.

В ходе заседания Центризбиркома также стало известно, что составы избирательных комиссий в 63 регионах будут планово переформированы в 2021 году.