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13 января 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 13 января 2021 года № 10-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 104 признать утратившим силу;

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 10:

в подпункте 1 после слов "проведение любых физкультурных и спортивных соревнований" дополнить словами "в закрытых объектах спорта";

подпункт 11 признать утратившим силу;

пункт 11 дополнить абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания:

"с 18 января 2021 года по 31 января 2021 года;

с 1 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 года;

с 15 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года.";

3) в пункте 11 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, предоставляющих услуги в области творчества, искусства и развлечений, при условии заполнения зала зрителями не более 25 % от установленного количества зрителей.";

абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции:

"При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, допускается проведение:

спортивных и физкультурных соревнований в открытых объектах спорта при условии заполнения зрителями не более 50 % от установленного количества зрителей;

межрегиональных и всероссийских физкультурных соревнований, международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в закрытых объектах спорта при условии заполнения зрителями не более 25 % от установленного количества зрителей, за исключением проведения всероссийских физкультурных и спортивных соревнований для лиц младше 18 лет.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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