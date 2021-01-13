Международная команда исследователей обнаружила в Танзании древнейшие каменные орудия, созданные предками человека. Анализ показал, что возраст этих орудий составляет около двух миллионов лет.

Как сообщает Nature Communications, археологи из Танзании, Канады и Германии произвели раскопки в малоизученной области Олдувайского ущелья, которое называют "колыбелью человечества". Внимание ученых привлекла тропа, ведущая от края ущелья ко дну. Именно там была обнаружена окаменевшая пыльца растений и мельчайшие остатки растительной ткани, а также десять простейших инструментов из камня.

Ученые утверждают, что древние люди часть материалов для своих орудий находили неподалеку от места своего обитания, а часть - в 12 километрах от него.

Исследования позволили предположить, что ландшафт местности постоянно менялся. Изначально здесь были заросли папоротника, потом леса и луга. Затем появилась река, которая со временем стала озером. А потом выжженная солнцем степь. Несколько раз древние гоминины покидали эти места, но все время возвращались обратно.

Около 200 тысяч лет они использовали одни и те же орудия. Представители олдуванской культуры не создали таких сложных орудий, как поздние гоминины, например, неандертальцы. Однако, как считают ученые, даже эти простейшие, но весьма универсальные каменные инструменты позволили им выжить в крайне нестабильных климатических условиях и противостоять хищным животным.