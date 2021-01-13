Указ главы Республики Коми от 12 января 2021 года № 1 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Белорусский "Зубренок" собирает своих поклонников 20:00
Uniao Quimica начала производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии 19:55
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer 19:44
Минсельхоз предлагает повысить пошлину на пшеницу 19:08
Петр Бирюков: Городские службы готовы к предстоящему снегопаду 19:05
Останкинская башня покрылась льдом 18:54
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу 18:47
Названы опасные симптомы в период холодов 18:35
Актер из "Глухаря" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине 18:32
В аэропорту Домодедово началась вакцинация от коронавируса 18:22
Палата представителей США начала обсуждать резолюцию об импичменте Трампу 18:13
В регионы в помощь российским врачам доставят 152 внедорожника 18:06
Датская компания отказалась от участия в достройке "Северного потока 2" 17:29
В Амстердаме перестанут продавать наркотики туристам 17:29
Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет 17:23
Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в классе мотовездеходов 17:22
Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
До конца года 100 госуслуг переведут в электронный формат 16:56
В МИД РФ ответили на требование Варшавы вернуть обломки самолета Качиньского 16:55
Валерий Вечорко назвал главный эффект масштабной вакцинации от COVID-19 16:43
РАН порекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну 16:28
Лиам Нисон готов вернуться к "Звездным войнам" 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 января 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 12 января 2021 года № 1 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 12 января 2021 г.
Опубликован 13 января 2021 г.
Вступает в силу 13 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 13 января 2021 года.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 12 января 2021 г. № 1

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11, 16.1 и подпункте 2 пункта 19.16 слова "пункте 19.151" заменить словами "пунктах 19.151 и 19.152";

2) дополнить пунктом 19.152 следующего содержания:

"19.152. Разрешить с 13 января 2021 г. проведение на открытом воздухе с участием зрителей Всероссийских официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., и наличия у участников соревнований и тренировочных мероприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми - взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на место проведения Всероссийских официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий).".



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией