Указ главы Республики Коми от 12 января 2021 года № 1 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 13 января 2021 года.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 12 января 2021 г. № 1

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11, 16.1 и подпункте 2 пункта 19.16 слова "пункте 19.151" заменить словами "пунктах 19.151 и 19.152";

2) дополнить пунктом 19.152 следующего содержания:

"19.152. Разрешить с 13 января 2021 г. проведение на открытом воздухе с участием зрителей Всероссийских официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., и наличия у участников соревнований и тренировочных мероприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми - взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на место проведения Всероссийских официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий).".







