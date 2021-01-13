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13.01.2021,  
12:12
Текст:  Алексей Моисеев

Курдские женские экипажи освоили Т-55 и Т-62 в Сирии

В Сирии курдские отряды женской самообороны вооружены советскими средними танками Т-55 и Т-62. Судя по размещенным фотографиям, один из имеющихся "пятьдесят пятых" прошел небольшую доработку - на него установили дополнительные решетчатые экраны.

У военных экспертов нет полной уверенности, что такая самодельная защита способна эффективно нейтрализовывать современные кумулятивные боеприпасы. Однако в таком виде бронированный ветеран выглядит куда более эффектно по сравнению с первоначальной своей версией.

Из представительниц прекрасного пола и раньше формировали экипажи боевых машин, но в основном на вооружении этих отрядов были Т-72 ранних модификаций. Как известно, такая техника имеет автоматизированные системы заряжания, существенно облегчающие ведение боевых действий.

На этих же танках разработки 50-х годов боеприпасы к пушке подаются вручную.

Если у Т-55 самые тяжелые снаряды к 100-мм нарезному орудию Д-10Т2С весят более 15 кг, то у 115-мм гладкоствольной У-5ТС "Молот" Т-62 уже более 30 кг.

Фото: Daniel Steger / wikimedia.org
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Работа заряжающего связана с большими физическими нагрузками, ведь нужно поддерживать темп стрельбы, доходящий до нескольких выстрелов минуту. Судя по всему, девушки успешно справляются с этой тяжелой в самом прямом смысле задачей.

Из женщин также сформированы расчеты гантраков, которые вооружены скорострельными автоматическими зенитными 23-мм пушками ЗУ-23-2, а также экипажи трофейных бронеавтомобилей Humvee.

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Фото: Vitalykuzmin.net
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