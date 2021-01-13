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Лиам Нисон готов вернуться к "Звездным войнам"

Новости
    13.01.2021, 16:15
Текст:   Богдан Бобров

Британский актер Лиам Нисон в ходе промо-кампании своего очередного боевика "Заступник" поговорил с изданием Collider на тему "Звездных войн".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Так, для артиста стало открытием, что многие поклонники франшизы жаждут его возвращения к роли джедая Квай-Гона Джинна. Он ответил, что вообще не в курсе, что сейчас происходит со "Звездными войнами".

Более того, Нисон думал, что Далекая-далекая галактика уже "ушла с кинематографического горизонта".

Журналисты портала просветили актера, что компания Disney придерживается кардинально иного мнения и недавно анонсировала ворох различных сериалов.

В конце беседы у Лиама Нисона спросили, будет ли он готов появиться в роли Куай-Гона, например, в сериале про Оби-Вана Кеноби, пусть даже в сцене с флешбэком. Актер улыбнулся и ответил утвердительно: "Конечно, я готов к этому, да".

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