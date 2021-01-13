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13.01.2021 19:44
Рубрика: В мире

Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer

Текст: Ирина Невинная

Литва приостановила использование партии вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, сообщило министерство здравоохранения страны.

Причиной стало нарушение логистики при доставке вакцины: сообщается, что был нарушен температурный режим при транспортировке. При этом в офисе Pfizer в Литве заверили, что температурное отклонение находилось в допустимых пределах.

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Напомним, вакцина Pfizer устойчива при хранении при -75 C, для соблюдения этих условий компания разработала специальные транспортировочные боксы, где вакцина хранится с использованием сухого льда, причем боксы оборудованы специальными датчиками, которые позволяют контролировать соблюдение нужных условий.

Литовское Государственное агентство по контролю за лекарствами и представительство Pfizer проведут проверку относительно возможности дальнейшего использования этих доз вакцины, отмечает минздрав.

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