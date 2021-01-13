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13.01.2021 19:08
Рубрика: Экономика

Минсельхоз предлагает повысить пошлину на пшеницу

Текст: Ольга Игнатова

С 15 марта 2021 года Минсельхоз предложил повысить пошлину на пшеницу, а также ввести ее на другие виды зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

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В ведомстве уточнили, что вопрос о повышении вывозных пошлин в рамках тарифной квоты на экспорт зерна обсуждался на совещании в Минэкономразвития. Минсельхозом России предложено с 15 февраля 2021 года внутриквотные ставки оставить без изменений: на пшеницу в размере 25 евро/т, на рожь, ячмень, кукурузу - 0%. А с 15 марта установить экспортную пошлину на пшеницу в размере 45 евро/ т, кукурузу - 25 евро/т, ячмень - 10 евро/т, рожь - 0%, пояснили в Минсельхозе.

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