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13 января 2021 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.11.2020 г. № 485 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 163 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче заключения, удостоверяющего выполнение условий регистрации остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, установленных в отношении остановочного пункта, и достоверность сведений о пропускной способности остановочного пункта и времени перерывов технологического характера в осуществлении отправления транспортных средств из остановочного пункта"

Дата подписания 6 ноября 2020 г.
Опубликован 13 января 2021 г.

Зарегистрирован 12.01.2021 г. № 62043

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.01.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче заключения, удостоверяющего выполнение условий регистрации остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, установленных в отношении остановочного пункта.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.11.2020 г. № 485
(pdf, PDF, 91 Кб)