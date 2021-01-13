Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.11.2020 г. № 485 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 163 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче заключения, удостоверяющего выполнение условий регистрации остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, установленных в отношении остановочного пункта, и достоверность сведений о пропускной способности остановочного пункта и времени перерывов технологического характера в осуществлении отправления транспортных средств из остановочного пункта"