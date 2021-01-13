Зарегистрирован 12.01.2021 г. № 62043
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.01.2021 г.
Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче заключения, удостоверяющего выполнение условий регистрации остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, установленных в отношении остановочного пункта.