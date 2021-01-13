"МЮ" впервые со времен Фергюсона стал лидером чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл на выезде "Бернли" (1:0) в перенесенном матче первого тура чемпионата Англии и стал единоличным лидером Премьер-лиги.

Единственный мяч уже в концовке, если точнее, на 71-й минуте, забил Поль Погба. Ассистировал в том эпизоде французскому полузащитнику Маркус Рэшфорд. Гости могли упустить победу, но арбитр Кевин Фрэнд, воспользовавшись VAR, отменил собственное решение назначить пенальти в ворота "красных дьяволов".

Одержав непростую победу на "Терф Мур", команда Оле-Гуннара Сульшера возглавила турнирную таблицу национального первенства, опережая "Ливерпуль" на три очка после 17 туров - 36 против 33. К слову, уже в это воскресенье "МЮ" предстоит визит к Мохаммеду Салаху и компании на "Энфилд".

Интересно, что "манкунианцы" вышли на первое место в АПЛ впервые с заключительного тура сезона 2012/13 - последней кампании под руководством легендарного Алекса Фергюсона.