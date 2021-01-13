Указ губернатора Новгородской области от 13 января 2021 года № 15 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. В пункте 256:

1.1.1. Заменить в первом абзаце слова "по 14.01.2021" на "по 28.01.2021";

1.1.2. Дополнить шестой абзац словами ", с 15 января 2021 года по 28 января 2021 года";

1.2. Дополнить пунктом 2513 следующего содержания:

"2513. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации и проведения публичных мероприятий.".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







