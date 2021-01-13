Указ губернатора Новгородской области от 13 января 2021 года № 15 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Новости

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле 21:47
Какие загадки добавил ученым самый далекий квазар во Вселенной 21:02
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 156 военнослужащих 20:57
Более 20 тысяч бойцов нацгвардии прибудут в Вашингтон к инаугурации Байдена 20:53
"Спартак" назвал игроков, которые отправятся на первый сбор 20:35
Белорусский "Зубренок" собирает своих поклонников 20:00
Uniao Quimica начала производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии 19:55
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer 19:44
Минсельхоз предлагает повысить пошлину на пшеницу 19:08
Петр Бирюков: Городские службы готовы к предстоящему снегопаду 19:05
Останкинская башня покрылась льдом 18:54
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу 18:47
Названы опасные симптомы в период холодов 18:35
Актер из "Глухаря" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине 18:32
В аэропорту Домодедово началась вакцинация от коронавируса 18:22
Палата представителей США начала обсуждать резолюцию об импичменте Трампу 18:13
В регионы в помощь российским врачам доставят 152 внедорожника 18:06
Датская компания отказалась от участия в достройке "Северного потока 2" 17:29
В Амстердаме перестанут продавать наркотики туристам 17:29
Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет 17:23
Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в классе мотовездеходов 17:22
Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 января 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 13 января 2021 года № 15 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 13 января 2021 г.
Опубликован 13 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. В пункте 256:

1.1.1. Заменить в первом абзаце слова "по 14.01.2021" на "по 28.01.2021";

1.1.2. Дополнить шестой абзац словами ", с 15 января 2021 года по 28 января 2021 года";

1.2. Дополнить пунктом 2513 следующего содержания:

"2513. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации и проведения публичных мероприятий.".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией