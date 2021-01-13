"Оку" в идеале и почти без пробега продают в два раза дешевле колес Porsche

На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже "Оки" сборки Серпуховского автозавода. "Капсула времени" 2006 года выпуска и с пробегом менее тысячи километров стоит 185 000 рублей.

Белая "Ока" не имеет дефектов по кузову и очагов коррозии, салон также находится в идеальном состоянии. Автомобиль пробежал всего 850 км, и за это время ни разу не был в ДТП.

СеАЗ-1111 собирался на Серпуховском автозаводе с 1995 года, параллельно сборка малолитражки осуществлялась на легковом подразделении КамАЗа - предприятии ЗМА. Под капотом автомобиля установлен 33-сильный двухцилиндровый двигатель объёмом 749 см3, который выпускался на АвтоВАЗе и представлял собой "укороченную" версию мотора ВАЗ-21083.

Цена, которую владелец назначил за "Оку", сопоставима со стоимостью пары iPhone 12 Pro и в более чем два раза меньше, чем стоит оригинальный комплект колёс на 22-дюймовых дисках для Porsche Cayenne - 451 200 рублей.

Фото: www.auto.ru