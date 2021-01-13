Актер из "Глухаря" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине

44-летний российский актера театра, кино и ТВ Дмитрий Гусев найден мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице Москвы 13 января.

Как передает РЕН-ТВ, артист возвращался со съемок, проходивших неподалеку, почувствовал себя плохо и потерял сознание, а прибывшим на место инцидента врачам - после вызова случайных прохожих - оставалось лишь зафиксировать смерть.

Причина которой пока не определена.

Гусев родился 27 февраля 1975 года. В 2001-м окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. Служил в московском Театре на Юго-Западе.

На экранах - с 90-х, на счету - порядка 140 фильмов и сериалов: "Мусорщик", "Даже не думай", "Возвращение Мухтара", "Даша Васильева", "Солдаты", "Папины дочки", "Глухарь", "Воронины", "Мент в законе", "Кухня", "Физрук", "Метод", "Перевал Дятлова", "Всадник по имени Смерть".