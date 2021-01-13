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13.01.2021 10:26
Рубрика: Общество

Диагностические устройства московских больниц объединили в цифровую сеть

Текст: Ирина Огилько

К Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) ЕМИАС подключили 1,3 тыс. цифровых диагностических устройств поликлиник и больниц Москвы. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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В единую сеть включены аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографов, денситометров, рентгенографических комплексов, флюорографов и ангиографов. Большая часть подключенных устройств - 580 единиц - рентгенографические аппараты. Теперь рентгенологи, имеющие доступ к сервису, могут удаленно описывать медицинские изображения в соответствии со своей специализацией, а готовые заключения врачей автоматически загружаются в электронную медицинскую карту пациента.

"Во время приема врач-клиницист видит заключение рентгенолога в электронной медицинской карте и при необходимости может сразу же посмотреть изображение - это помогает ему поставить диагноз или назначить дополнительное обследование. Пациент получает описание своего исследования в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" сразу после того, как рентгенолог закончит заполнять протокол. Личный цифровой архив данных каждого пациента также хранится в ЕРИС: врачи могут обращаться к нему, чтобы отслеживать динамику изменений. Все это значительно повышает качество диагностики", - отметила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Процесс подключения цифрового оборудования в московских поликлиниках и стационарах шел на протяжении 2019-2020 годов.

"Объединение диагностических устройств в единую сеть повышает качество лучевой диагностики и делает ее более доступной для жителей города. Все необходимые процедуры, от маммографии до КТ-исследования, можно провести в своей районной поликлинике. Не нужно ехать на другой конец города, если требуется узкий специалист, способный выполнить экспертное описание сложного случая: все медицинские снимки, загруженные в ЕРИС, доступны экспертам Московского референс-центра лучевой диагностики - ведущим врачам-рентгенологам, кандидатам и докторам медицинских наук, членам международных ассоциаций. Создание Московского референс-центра - еще один шаг, который опережает мировую практику: это первый телерадиологический центр, организованный в системе государственного здравоохранения", - подчеркнул директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Единый радиологический информационный сервис начал разрабатываться в 2014 году при поддержке правительства Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины. Сейчас в сервис ежедневно загружается до 25 тыс. лучевых исследований, которые выполняют в Москве.

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