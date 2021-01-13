Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу

На платформе crowd.mos.ru скоро стартует краудсорсинг-проект "Город идей". До 20 января на нем можно будет предложить идеи по улучшению интерфейса краудсорсинговой платформы, внедрению нового функционала и созданию системы рейтингов для повышения мотивации пользователей.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина: "За шесть лет работы краудсорсинговой платформы реализовано более 2,6 тысячи предложений горожан. Теперь мы приглашаем москвичей вместе усовершенствовать саму платформу: поделитесь своими идеями, как сделать ее удобнее и функциональнее".

До 22 января эксперты отберут лучшие идеи для голосования. Получившие наибольшую поддержку пользователей будут реализованы. Кроме того, в тематических обсуждениях горожане расскажут, как они познакомились с краудсорсинг-проектами правительства Москвы, обсудят алгоритм их проведения, поделятся мнением о способах привлечения новых участников и смогут пройти интересные опросы.