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13.01.2021 11:07
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 6870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 6870 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 715 438.

В Москве за сутки выявлено 4320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1694 человека. В столице скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

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