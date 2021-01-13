Оперштаб: Еще 6870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 6870 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 715 438.

В Москве за сутки выявлено 4320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1694 человека. В столице скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.