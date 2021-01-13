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13.01.2021 18:54
Рубрика: Общество

Останкинская башня покрылась льдом

Текст: Сергей Бабкин

В Москве Останкинская башня покрылась инеем. Верхняя часть сооружения в эти минуты напоминает ледяную скульптуру.

МЧС Москвы предупредило о сильной метели и ветре

В пресс-службе вещательного комплекса отмечают, что обледенение никак не влияет на работу башни. Такие метеоявления были учтены при проектировании вышки, так что все каналы вещают без сбоев.

"Обледенение происходит из-за низкой облачности, а также водяного пара и микрокристаллов льда, которые содержатся в облаках. Они быстро оседают на холодных металлических конструкциях телебашни и образуют густую снежную изморозь", - объяснил замначальника отдела строительного надзора и инженерного контроля Останкинской телебашни Павел Разин.

Как только низкая облачность уйдет и выглянет солнце, башня обретет привычный вид.

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