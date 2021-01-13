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13.01.2021 19:05
Рубрика: Власть

Петр Бирюков: Городские службы готовы к предстоящему снегопаду

Текст: Ирина Огилько

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, начнется в столичном регионе в ночь на четверг, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"В соответствии с прогнозом погоды, в ночь на 14 января ожидается снегопад, его максимальная интенсивность придется на период с 03.00 до 09.00, - отметил Петр Бирюков. - Снег будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с, местами возможны метель и снежные заносы на дорогах, температура воздуха опустится до -18 градусов. Прирост снега за сутки может составить до 10 см".

Заммэра сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности.

"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, до начала снегопада коммунальная техника приступит к проведению сплошной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

После начала снегопада спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой.

На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.

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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.

"Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам, - отметил Петр Бирюков. - Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации".

Заммэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

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