Почему "шаурма от Сталина" возбудила общественность

Когда были съедены салаты и допито шампанское, все вновь обратили внимание на быстрое питание. В Москве открылась точка, где предлагалось купить шаурму от Сталина.

Название зашифровали в английский вариант - "Stal’in Doner". Но на логотипе разместили портрет вождя народов.

Фамилии исторических личностей довольно часто используют для названия ресторанов или кафе. Например, только Москве существовали рестораны "Годунов", "Денис Давыдов", "Крылов"... Правда, ни один из них больше не действует.

А шаурма от Сталина под девизом "жить стало лучше, жить стало веселее" у окна и сотрудником в форме НКВД за прилавком, вообще проработала сутки. Туда пришли сотрудники полиции и вовсе не для того, чтобы перекусить "сталинской с двойным мясом" за 150 рублей или "от Берии с соусом ткемали" за 145. С чем именно была связана проверка, неизвестно. Но очевидно, сотрудники правоохранительных органов опасались каких-либо провокаций. Ведь и само название - провокационное.

Хотя, казалось бы: какие могут быть вопросы? Правила не нарушены, требования соблюдены...

Но вот, что ранее говорил о фигуре Сталина в нынешней повестке политолог, профессор-исследователь Высшей школы экономики и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов:

- Фигура Сталина по-прежнему воспламеняет страсти. Сталин в восприятии многих - это мощь. Это победа в Великой Отечественной, сверхдержава, страна, которая контролировала если не полмира, то что-то близкое к тому. Это тоска по величию, которого уже нет. Например, Ленин не присутствует в текущей политике, в отличие от Сталина. Сталин и идея о том, является ли Россия мощной державой, которую все боятся и уважают, - это часть сиюминутной политики.

Владелец точки быстрого питания Станислав Вольтман, выбирая такое название, просто решил сделать рекламу, рассчитывая на общественный резонанс. И это ему удалось - про шаурму от Сталина, который по-прежнему присутствует в текущей политике, написали и сняли репортажи.

И все-таки у ресторана, кафе и даже точки быстрого питания в идеале должна быть какая-то история, связь с кухней, с местом. Район Коптево, где находится шаурмячная, со Сталиным не связан - тут у него не было ни ближней, ни дальней дачи. И блюдо это, насколько известно, он не ел.

Шаурма или донер еще в древности готовили во многих странах ближнего востока, но не в Грузии, на родине вождя народов. Шаурма характерна скорее для армянской кухни. Тогда логичнее было бы назвать точку "Шаурма от Микояна". Но этот вариант не был бы так заметен. И, очевидно, это зарегистрированный товарный знак. Еще с советских времен известны колбаса и сосиски "от Микояна". Микояновский мясокомбинат получил имя министра торговли СССР Анастаса Микояна, который в 1930-х курировал пищевую промышленность, изучал опыт мясного производства, в частности, в США...

А вот Сталин с едой никогда не ассоциировался. Считается, что, как и в одежде, в питании он тоже был аскетичен. Щи, каша с мясом, лапша, компот из сухофруктов - вот, что было обычно в рационе... Правда, есть один примечательный факт: в 1920-х в кремлевской квартире Сталина стояла кадка с солеными огурцами, которые попадали на стол к обеду и ужину.

Уже после Великой Отечественной, как отмечают иследователи биографии Сталина, на даче в Кунцеве все чаще стали появляться блюда грузинской кухни - харчо, чахохбили, лобио, шашлык. Но шаурма - никогда.

Тем временем после проверки, которую устроила полиция, единственный сотрудник, готовивший шаурму, предпочел покинуть рабочее место, но уже не в форме сотрудника НКВД. Сейчас владелец точки общепита ищет нового человека, который будет жарить мясо в таком костюме. Если вообще будет...