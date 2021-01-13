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13.01.2021,  
11:32
Текст:  Антон Валагин

Танковую броню предложили делать из проволоки

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Ученые Брянского государственного технического университета разработали новый способ изготовления брони для военной техники.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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- По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки и затем упрочняется с помощью волнового ударного воздействия, - рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований. Там отметили, что интерес к разработке проявил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Технология разработана БГТУ совместно с ФПИ и передана российским заводам, выпускающим бронетехнику. Выращенная по новому методу защита на 15-30 процентов легче гомогенной, а прочность ее выше. Кроме того, создание брони из проволоки позволяет существенно сократить расход высококачественной стали.

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