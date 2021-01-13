В Москве закрыли 12 незаконных хостелов в многоквартирных домах

В Москве обнаружили и закрыли 12 незаконных хостелов в многоквартирных домах. На контроле остается еще одна квартира-хостел на востоке столицы. От этом "РГ" рассказали в пресс-службе Мосжилинспекции.

Как рассказали в пресс-службе, обнаружили незаконные хостелы сами москвичи. По их жалобам были проведены проверки, и информация подтвердилась. Сейчас на контроле надзорного органа остается проблемная квартира в доме 15/68 на 9-й Парковой улице. Ранее в отношении собственника квартиры был оформлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.21 КоАП, и выдано предписание прекратить использование жилого помещения для предоставления гостиничных услуг. Однако осуществить проверку исполнения предписания до сих пор не удалось из-за непредоставления доступа в помещение.

Инспекция намерена добиваться в суде исполнения законных требований.

Как отметили в ведомстве, в минувшем году была пресечена деятельность 12 хостелов, организованных в квартирах многоквартирных домов. В частности, один из них находился на улице Теплый Стан. Владелец четырехкомнатной квартиры демонтировал несущие перегородки и возвел новые, обустроил дополнительные санузлы, поставил металлические межкомнатные двери. В результате у него получилось 5 изолированных номеров. Деятельность хостела пресекли, а владельца обязали привести состояние квартиры в соответствии с технической документацией ГБУ МосгорБТИ.

В ведомстве напомнили, что размещать хостел в многоквартирных домах в соответствии с федеральным законом можно только в нежилых помещениях, имеющих отдельный вход.

Напомним, что сообщить о незаконной перепланировке, незаконном размещении хостела и прочей информации можно на портале мэра столицы mos.ru.