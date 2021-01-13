Камчатской живодерке грозит три года колонии за убийство щенка

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в отношении 21-летней жительницы Камчатки, выкинувшей со второго этажа соседского щенка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Камчасткого края, инцидент произошел 27 декабря прошлого года в одном из поселков Усть-Камчатского района. Обвиняемая возмутилась тем, что пес, принадлежащий соседке, лежал в подъезде на коврике рядом с ее дверью. Девушка схватила щенка, зашла с ним в квартиру и выбросила его из окна. Тот получил при падении многочисленные травмы и через полчаса скончался.

Хозяйка животного обратилась с заявлением в полицию. На место для выяснения обстоятельств случившегося выезжал участковый уполномоченный полиции.

Согласно части 1 статьи 245 УК РФ, живодерке грозит лишение свободы сроком до трех лет.