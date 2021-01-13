На 82-м году жизни скончался первый губернатор Сахалинской области Валентин Федоров.

"Он возглавил регион в непростое для нашей страны время. При нем появились новые предприятия в сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Началось сотрудничество с иностранными компаниями по освоению сахалинского шельфа. Разработана и принята первая федеральная программа развития Курильских островов", - сообщает пресс-служба правительства области.

Валентин Федоров был главой Сахалина с 1991 по 1993 год. Работал заместителем министра экономики РФ. Занимался научной работой и литературной деятельностью, являлся доктором экономических наук и членом Союза писателей России.