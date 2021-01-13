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13.01.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

Нижегородские полицейские вернули мальчику похищенного щенка

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Выксе Нижегородской области сотрудники уголовного розыска вернули шестилетнему мальчику щенка, похищенного у него злоумышленником три месяца назад. Подозреваемый в краже собаки задержан.

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Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В октябре прошлого года ребенок ждал свою тетю возле магазина в Выксе вместе с йоркширским терьером по имени Гуччи. К мальчику подошел мужчина, попросил разрешения погладить щенка, после чего выхватил его и убежал. Попытки догнать похитителя не увенчались успехом.

Мать мальчика обратилась в территориальный отдел полиции, было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на подозреваемого. Это оказался ранее судимый местный житель. Все эти месяцы собака находилась у него.

Щенка отдали хозяевам. "Наш Гуччи нашелся! Счастье невозможно описать словами, слезы счастья! Огромное спасибо нашей долестной полиции! Спасибо всем, кто переживал вместе с нами", - написала в соцсетях владелица собаки.

- В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - уточнила Ирина Волк.

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