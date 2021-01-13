В Красноярской краевой больнице проходят обыски, связанные с расследованием уголовного дела о хищении 113 миллионов рублей при поставках медицинского оборудования для нового хирургического корпуса, который открылся в конце 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело по статье "Мошенничество" (ч.4 ст.159 УК РФ) было возбуждено сегодня. Один из подозреваемых - руководитель субподрядных организаций "Стройтекс" и "Красмедсервис", которые занимались поставками медицинской техники.

"Он заменял оборудование, которое поставлялось в больницу в рамках госконтракта, на более дешевое и с худшими характеристиками", - сообщил собеседник агентства.

По заключениям Росздравнадзора, часть поставленного оборудования могла нести угрозу здоровья людям. Следственные мероприятия по делу продолжаются. Региональный минздрав пока ситуацию не комментирует.