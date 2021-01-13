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13.01.2021 10:50
Рубрика: Общество

В Кузбассе ребенок выиграл в лотерею препарат для лечения СМА

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Страдающий спинальной мышечной атрофией годовалый мальчик из города Мыски Кемеровской области выиграл дорогостоящий препарат Zolgensma в лотерее.

Для того чтобы выздороветь, больным необходимо сделать всего одну инъекцию данного препарата. Однако его стоимость составляет 165 миллионов рублей. Для большинства родителей малышей с таким диагнозом это неподъемная сумма.

Фото: iStock
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Компания-производитель периодически проводит лотерею на дорогостоящий препарат среди детей, страдающих СМА. В первом розыгрыше в этом году ее победителем стал малыш из Кузбасса.

- Да... Мы наконец-то говорим эти слова. Эмоции переполняют, сердце рвется из груди. Степа спасен, наш сын будет жить! - сообщают его родители в социальных сетях. - Мы победили, Степа выиграл заветный укол. Эта новость повергла нас в шок, потому что мы были уверены, что опоздали с подачей документов, но...

Степан появился на свет в январе прошлого года. К трем месяцам его родители заметили, что он перестал держать голову и переворачиваться. Врачи поставили ребенку смертельный диагноз. Но мама и папа мальчика решили не сдаваться и открыли сбор на дорогостоящее лекарство для сына в социальных сетях.

В конце декабря мальчика доставили санавиацией в московскую клинику. Его состояние резко ухудшилось после перенесенного коронавируса и сложной пневмонии. Сейчас он пошел на поправку.

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