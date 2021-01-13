В Новосибирской области участковый погиб во время обеденного перерыва

В городе Купино Новосибирской области обнаружено тело участкового полицейского.

Старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Анастасия Кулешова сообщила, что по факту гибели мужчины 1994 года рождения проводится проверка. Свою проверку начали в областном ГУ МВД.

Как стало известно "РГ" из собственных источников, 26-летний участковый погиб в собственном доме. Трагедия произошла, когда мужчина пришел со службы на обеденный перерыв. В соседней комнате находилась его жена. Незадолго до смерти полицейского у них случилась бытовая ссора.