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13.01.2021 09:15
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области участковый погиб во время обеденного перерыва

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В городе Купино Новосибирской области обнаружено тело участкового полицейского.

В центре Москвы найдено тело женщины

Старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Анастасия Кулешова сообщила, что по факту гибели мужчины 1994 года рождения проводится проверка. Свою проверку начали в областном ГУ МВД.

Как стало известно "РГ" из собственных источников, 26-летний участковый погиб в собственном доме. Трагедия произошла, когда мужчина пришел со службы на обеденный перерыв. В соседней комнате находилась его жена. Незадолго до смерти полицейского у них случилась бытовая ссора.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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