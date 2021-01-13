В Омске из-за задымления эвакуировали пациентов медсанчасти

В Омске пациентов медико-санитарной части № 9 на улице Кордной пришлось срочно эвакуировать в другой корпус из-за загоревшегося холодильника.

- К нам поступило сообщение о том, что в медсанчасти сработала сигнализация, - рассказали "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - Но момент прибытия пожарных на четвертом этаже здания горел холодильник. Пожар был быстро ликвидирован. Площадь возгорания составила всего около 10 метров.

Медсестры самостоятельно эвакуировали 150 человек в соседнее здание. Пострадавших нет.