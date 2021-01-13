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13.01.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

В Омске из-за задымления эвакуировали пациентов медсанчасти

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске пациентов медико-санитарной части № 9 на улице Кордной пришлось срочно эвакуировать в другой корпус из-за загоревшегося холодильника.

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- К нам поступило сообщение о том, что в медсанчасти сработала сигнализация, - рассказали "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - Но момент прибытия пожарных на четвертом этаже здания горел холодильник. Пожар был быстро ликвидирован. Площадь возгорания составила всего около 10 метров.

Медсестры самостоятельно эвакуировали 150 человек в соседнее здание. Пострадавших нет.

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