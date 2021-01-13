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13.01.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

В Сибири завотделением ЦРБ осудили за нарушения в работе с COVID-19

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Заведующую отделением скорой медицинской помощи ЦРБ в городе Бердске Новосибирской области привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение мер профилактики в условиях пандемии коронавируса.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе Бердского городского суда, в рамках административного дела женщине присудили штраф в размере 25 тысяч рублей. Ей вменялись в вину нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также невыполнение противоэпидемиологических мероприятий при возникновении угрозы распространения COVID-19.

Так, в подведомственном ей отделении сотрудники, находящиеся в группе риска по заболеванию коронавирусом, проходили тестирование на выявление вируса в организме методом ПЦР реже раза в неделю. Это нарушает законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Внутри больницы также была нарушена тактика профилактических действий по ограничению максимального числа контактов для недопущения формирования очагов заражения. Например, водитель, обслуживающий специализированную бригаду, работающую с больными COVID-19, возил и линейную бригаду скорой помощи и контактировал с фельдшерами.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Пандемия коронавируса COVID-19

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