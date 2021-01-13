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13.01.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти задержан водитель с телом неизвестного в салоне

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

В Ленинградской области сотрудники дорожной полиции в результате погони задержали водителя "УАЗа". Как оказалось, мужчина был нетрезв, а в салоне машины находилось тело неизвестного.

Фото: iStock
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По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль привлек внимание сотрудников ГИБДД особенностями поведения на улице Дзержинского в городе Сланцы, однако водитель проигнорировал их требование об остановке и попытался скрыться.

- Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование, в ходе которого в деревне Хижина водитель транспортного средства не справился с управлением и въехал в сугроб, - рассказали в главке. - Водитель 1977 года рождения, проживающий в Сланцах, был задержан, у мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Осмотр салона машины выявил еще одну причину нежелания водителя общаться с полицией: на заднем сидении с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его личность уже установлена, это житель Санкт-Петербурга 1978 года рождения.

В настоящее время водитель доставлен в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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