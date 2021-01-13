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13 января 2021 г. 16:10
Общество
Текст: Артем Локалов

В Выборге разрушается древняя крепость, которую строил прадед Пушкина

В одной из групп соцсети Вконтакте опубликовали фото обрушения части Анненских укреплений в Выборге, которые являются памятником русского оборонного зодчества и названы так в честь императрицы Анны Иоанновны.
Часть стены крепости, где произошло обрушение. Фото: vk.com/vyborg_interesting
Часть стены крепости, где произошло обрушение. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Строительство крепости начали еще шведы, но достраивалась она как крепость Короны Святой Анны, когда эта территория отошла Российской империи.

Руководил фортификационными работами Ибрагим Ганнибал - "Арап Петра Великого", прадед Александра Пушкина. Это большой комплекс, протяженность которого составляет примерно два километра.

Особенность Анненских укреплений в том, что это земляная крепость, лишь отдельные ее строения возвышаются над валами. Это влияет на целостность стен, которые от времени, влияния среды и отсутствия реставрационных и укрепительных работ осыпаются.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Завершена реставрация Брестской крепости

Проблемой является и то, что часть комплекса находится в федеральной собственности, являясь объектом культурного наследия, а часть - в собственности Ленинградской области. В частности, Пороховой погреб, Инженерный дом и Кордегардия.

Зампред правительства Ленинградской области Владимир Цой сообщил, что в этом году объявят конкурс на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия Пороховой погреб и Инженерный дом. В них планируют открыть музейные пространства.

Темы дня:
#журнал Родина
#памятники
#архитектура