Испытания первого российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" перешли в заключительную фазу. Ударный дрон был проверен на способность поражать бомбами наземные цели, и эту задачу он выполнил успешно.

Ударные испытания "Охотника" проходили в Астраханской области на полигоне "Ашулук".

Дрон был поднят в воздух и в расчетное время должен был поразить наземную цель неуправляемыми авиабомбами массой 500 килограммов. Как сообщает РИА Новости, цель была поражена с высокой точностью.

По данным агентства, установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять неуправляемые авиабомбы с точностью, которая близка к показателям высокоточного управляемого оружия.

Разработчики сообщили, что тяжелый дрон может в автономном режиме поражать как стационарные, так и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами. Кроме того, навести беспилотник на цель можно, когда он уже находится в воздухе.

По данным РИА Новости, испытательные пуски ракет по воздушным мишеням "Охотник" должен выполнить во второй половине 2021 года.

Как ранее сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, многофункциональные ударные беспилотники большой дальности должны поступить в войска до конца 2021 года.

На вооружении этих дронов будут как управляемые ракеты, так и специализированные боеприпасы.