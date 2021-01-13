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12.01.2021,  
20:38
Текст:  Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)

Удар высокой точности

Испытания первого российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" перешли в заключительную фазу. Ударный дрон был проверен на способность поражать бомбами наземные цели, и эту задачу он выполнил успешно.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Ударные испытания "Охотника" проходили в Астраханской области на полигоне "Ашулук".

Дрон был поднят в воздух и в расчетное время должен был поразить наземную цель неуправляемыми авиабомбами массой 500 килограммов. Как сообщает РИА Новости, цель была поражена с высокой точностью.

По данным агентства, установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять неуправляемые авиабомбы с точностью, которая близка к показателям высокоточного управляемого оружия.

Разработчики сообщили, что тяжелый дрон может в автономном режиме поражать как стационарные, так и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами. Кроме того, навести беспилотник на цель можно, когда он уже находится в воздухе.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Минобороны: Тяжелые ударные беспилотники поступят в войска до конца 2021 года

По данным РИА Новости, испытательные пуски ракет по воздушным мишеням "Охотник" должен выполнить во второй половине 2021 года.

Как ранее сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, многофункциональные ударные беспилотники большой дальности должны поступить в войска до конца 2021 года.

На вооружении этих дронов будут как управляемые ракеты, так и специализированные боеприпасы.

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