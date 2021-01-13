Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.01.2021,  
08:20
Текст:  Михаил Русин

Машина "на стероидах": Stern оценил российскую БМПТ "Терминатор"

Западные СМИ дали высокую оценку российской боевой машине поддержки танков "Терминатор". При этом отмечается, что эта разработка не имеет аналогов на Западе.
Алексей Моисеев Алексей Моисеев
Алексей Моисеев

Немецкий Stern образно называет БМПТ "бронемашиной на стероидах" и сравнивает ее с футуристической техникой из фильмов о Терминаторе.

Фото: Vitalykuzmin.net
"Солнцепек" получил цифровую аппаратуру навигации и связи

Как пишет издание, у российского "Терминатора" отсутствует основное вооружение классического танка - длинноствольная пушка, но при этом имеются противотанковые управляемые ракеты, 30 мм пушки и 7,62 мм пулемет. А сама машина отличается высокой маневренностью и может разгонятся до 60 км/час.

"Терминатор" создан с учетом реального боевого опыта. Его основная задача - поддерживать танки и пехоту во время городских боев. Дело в том, что в условиях плотной застройки обычные танки испытывают серьезные трудности и становятся легкой мишенью. А маневренный и обладающий мощным вооружением "Терминатор" способен эффективно действовать в городе и уничтожать там противника, не имеющего собственной тяжелой техники. При этом колесный вариант БМПТ сделает эту машину еще более маневренной и боеспособной.

Как пишет Stern "Терминатор" имеет все основания для того, чтобы стать экспортным бестселлером.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости
Не пловец: украинские военные собираются закупить БТР-4 для морпехов 12.01.2021
"Хамви" с "Корнетом": российскую технику показали на параде в Ираке 08.01.2021
Российские "Солнцепеки" и Т-90С стали звездами военного парада в Ираке 06.01.2021
Германия
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Опубликованы фото обслуживания Т-72Б3 в полевых условиях в Сирии 12.01.2021
Танки Leopard 2A7 с комплексом активной защиты станут еще тяжелее 22.12.2020
Пуск "Булавы" вызвал переполох на авиабазе США в Германии 15.12.2020