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13.01.2021 14:10
Рубрика: Происшествия

На Кубани патологоанатома арестовали за кражи у покойных

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Ленинградском районе Кубани полицейские задержали подозреваемого в серии краж денег и драгоценностей у покойных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В дежурную часть отдела полиции обратился местный житель с сообщением о хищении ювелирных изделий и денег его умершего родственника, находящегося в патологоанатомическом отделении больницы.

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В результате правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель. Его задержали на рабочем месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый, санитар патологоанатомического отделения районного медицинского учреждения, несколько месяцев, используя мобильное приложение, переводил деньги с банковских счетов умерших пациентов. Кроме того, мужчина похищал принадлежащие усопшим ювелирные украшения.

Выяснилось, что злоумышленник причастен к шести аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Злоумышленник заключили под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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