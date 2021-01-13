Названа причина опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон"

Водитель перевернувшегося в Ростовской области пассажирского автобуса не справился с управлением. Причиной аварии могли стать сложные метеоусловия - туман и гололед.

Ранее региональное МЧС распространило экстренное предупреждение, что в Ростовской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в ледяной дождь, в отдельных районах наблюдается туман и гололед.

В автобусе Mercedes, совершавшем рейс из Луганска в Москву, находилось 15 человек. В результате аварии погибли два человека и пострадали три женщины: 1990, 1990 и 1963 года рождения.

- Прокуратурой региона взято на контроль расследование уголовного дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщил "РГ" пресс-секретарь прокураты Ростовской области Елизавета Комахидзе.

На месте аварии работают представители экстренных служб и сотрудники полиции.