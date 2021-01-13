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13.01.2021 16:20
Рубрика: Общество

В Сочи установлен абсолютный температурный рекорд

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи побит температурный рекорд. Температура воздуха в среду превысила отметку в 21 градус тепла.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк. По ее словам, в 9.00 в Сочи максимальная температура составила +21,2 градуса. Таким образом, температура превысила показатели последнего рекорда 1968 года. Тогда в городе столбик термометра поднялся до плюс 20 градусов.

Фото: iStock
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Кроме того, в Туапсе побит температурный рекорд 1960 года. Там воздух прогрелся до плюс 18,4, что на 0,8 градуса выше показателей 61-летней давности.

Мощная волна тепла накрыла юг России этой ночью. Потепление охватило Крым, Краснодарский край и Черноморское побережье Кавказа. Именно там самая высокая температура воздуха на территории страны. К слову, в Средней полосе сегодня настоящая русская зима с крещенскими морозами. Термометры преодолели отметку в минус 28 градусов.

На горнолыжных курортах Сочи, где прошлые два дня шел снег, днем временно закрывались канатные дороги из-за грозового фронта, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе горного курорта "Красная Поляна". А сочинский парк "Дендрарий" и местная канатка не работают весь день в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра.

Тем временем городские службы Сочи устраняют последствия порывистого ветра. Порывами были повалены четыре дерева - на Курортном проспекте в районе санатория имени Ворошилова, на улицах Водораздельной, Шоссейной и Есауленко. Около санатория имени Семашко на федеральную трассу упали ветки - автомобильное движение на этом участке уже полностью восстановлено. В парке микрорайона Макаренко с опорной стены сместилась деревянная обрешетка - жителям близлежащих домов ничто не угрожает. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, синоптики заранее предупреждали о порывах ветра до 20 метров в секунду.

Кстати

В ближайшие трое суток в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем на участки Магри - Веселое.

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