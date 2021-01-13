В Волгоградской области ограничили движение автобусов

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 14:00 13 января в Волгоградской области временно ограничено автобусное сообщение по межмуниципальным маршрутам.

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, особый режим движения сохранится до 14 января или до особого распоряжения.

Специалисты призывают водителей неукоснительно соблюдать правила, не превышать скорость, особенно в условиях плохой видимости, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В области продолжается расчистка автомагистралей от снега. Дорожные службы непрерывно обеспечивают проезд по региональным и участкам федеральных трасс.