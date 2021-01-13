Гиганта космической отрасли обвинили в намеренном накручивании штрафов по госконтракту и затягивании сроков оплаты. Завод, в свою очередь, попытался включить поставщика в реестр недобросовестных.

Такие споры в сфере госзакупок - уже не редкость. Его необычность, пожалуй, лишь в том, что иск подала частная производственная компания, и, по словам юристов, у нее неплохие шансы выиграть. Поставщик требует взыскать с крупного завода, выпускающего жидкостные ракетные двигатели, порядка 30 миллионов рублей за неисполнение обязательств по госконтракту.

Рассмотрение дела началось в декабре 2020 года в Арбитражном суде Пермского края. Именно здесь "прописан" ответчик. Истец - из Челябинской области. Контракт между ними был подписан еще в декабре 2016-го и подразумевал изготовление двух установок для дробеструйной и фрезерной обработки и резки. По условиям договора, 90 процентов суммы оплачивалось в течение 15 рабочих дней после поставки, остаток - после монтажа. Общая стоимость тендера - 71 миллион рублей.

- Сложности начались еще в сентябре 2017-го, - рассказывает руководитель челябинской компании Юрий Узких. - Нам заявили, что без маркировки и конструкторской документации комплексы никто не примет. В госконтракте об этом не было и речи, ведь конструкторская документация - это чертежи, схемы и прочее, нужное для производства, но никак не для эксплуатации.

В итоге оборудование оприходовали лишь в ноябре-декабре 2017 года. При этом заказчик перевел исполнителю 43,5 миллиона рублей из положенных 64, усомнившись в полноте и исправности техники, хотя обе установки были приняты им по комплектности без замечаний. Об этом свидетельствуют товарные накладные и запись в Единой информационной системе госзакупок.

Многие крупные компании намеренно затягивают сроки реализации проектов, чтобы "накрутить" штрафы исполнителям

Пока шла работа над проектом, челябинцам пришлось лавировать между техзаданием (ТЗ) и фактическими возможностями площадки. По словам Юрия Узких, оборудование, изготовленное по ТЗ, просто не входило в помещение: заказчик неправильно рассчитал его габариты. Руководство завода заверяло, что изменения ТЗ будут согласованы в финале, но, когда одну из установок все-таки собрали и запустили, прозвучало: "Не то".

- Нам заявили, что изменить техзадание непросто, нужна экспертиза, которая покажет, что в него внесены улучшения, - комментирует предприниматель. - Такую экспертизу может сделать Южно-Уральская ТПП, но инициировать процедуру должен исполнитель. Долго спорили, в итоге опять пришлось искать деньги, оплачивать, ждать.

Пока продолжались придирки и ожидания, закончился срок банковской гарантии, предусмотренной госконтрактом. Заказчик затребовал новую, причем на полную стоимость работ. Объяснения Юрия Узких, что такое обеспечение сейчас ему никто не даст, не помогли. Получить гарантию удалось только на 10 процентов от суммы договора. Остаток за первую смонтированную установку челябинцам так и не перечислили, а в декабре 2019 года они приостановили пуск и второго комплекса - до момента расчетов. Напряженные переговоры результатов не дали, и в июле 2020 года поставщик обратился в суд.

Получив иск, космический гигант подал заявление в УФАС и потребовал включить исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом от исполнения обязательств. Кроме того, завод выставил встречные требования - штраф 114 миллионов рублей за нарушение сроков. Заказчик ссылается на заключение эксперта от 14 февраля 2020 года, где в отношении второго комплекса (собранного, но не введенного в эксплуатацию) сказано буквально так: "…Восемнадцать параметров соответствуют требованиям ТЗ, а 51 нет. Еще 44 не могут быть выявлены без приведения объекта в действие". По всей видимости, заводчане забыли, что приняли обе установки без замечаний еще в 2017-м.

Комиссия УФАС проанализировала условия договора, обстоятельства дела, переписку сторон и пришла к выводу, что в действиях поставщика нет признаков недобросовестности, он предпринимал меры для надлежащего исполнения контракта. Юристы считают, что поведение заказчика типично: многие крупные компании затягивают сроки реализации проектов, чтобы "накрутить" штрафы исполнителям.

Мнения

Елена Смирнова, ведущий юрист консалтинговой компании "Лигал Эксперт":

- Заказчики нередко понимают, что поставщик обременен кредитами, возможно, связан другими контрактами, произведенное оборудование подходит только конкретному заводу, поэтому вынуждают доделывать работу под свои "капризы". При этом в официальной переписке никак не отражают текущих договоренностей, на заключение допсоглашений не идут. Это осложняет защиту исполнителей по госконтрактам в суде.

Дарья Скудная, ведущий юрист юрфирмы "INTELLECT":

- Злоупотребления со стороны заказчиков в основном сводятся к ограничению конкуренции или желанию заплатить меньше, чем предусмотрено контрактом, а то и не платить вообще. В первом случае ТЗ обычно затачивается под конкретного подрядчика. Во втором в нем намеренно завышается объем работ, чтобы потом предъявить неустойку. Или подрядчик вынужден делать то, что не предусмотрено контрактом, иначе он его не сможет выполнить в целом. Описанная ситуация - как раз вариант с некорректно сформированным ТЗ либо содержащим пороки в описании оборудования. Когда это всплывает, заказчик, как правило, пытается переложить ответственность на поставщика. Между тем, приняв товар, он тем самым подтверждает его потребительскую ценность для себя.

Елена Фасахова, помощник заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту:

- В рамках госконтрактов ответственность исполнителя регламентирована, а заказчика - нет. Соответственно, злоупотребляя своим правом, он может затягивать сроки оплаты, делая реализацию проекта для второй стороны убыточной. В "День российского предпринимателя" мы проводили круглый стол по этой проблеме и сформулировали предложения в правительство РФ: законодательно закрепить норму об ответственности заказчика за просрочку исполнения обязательств.