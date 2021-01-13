На Урале альфонса будут судить за хищение 3,7 млн рублей

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступили материалы уголовного дела о хищении у нескольких жительниц области в общей сложности более двух миллиона рублей. Также на крупные суммы он обманул знакомых мужчин.

Фигурант - уроженец Невьянска - входил в доверие к дамам, сближался с ними, а потом обворовывал. Чтобы получить желаемое, альфонс руководствовался одной и той же схемой: придумывал разные поводы, из-за которых он нуждается в крупной сумме денег, и убеждал свою очередную избранницу поделиться финансами. "Так, обвиняемый похитил у своей знакомой свыше 1,4 миллиона рублей под предлогом покупки по выгодной цене квартиры для нее в Екатеринбурге, потом - под предлогом приобретения машины марки Volvo и мобильного телефона", - рассказала пресс-секретарь Свердловской областной полиции Марина Канатова.

Аналогичным способом мужчина повел себя по отношению к другой женщине: сначала рассказал той, что у него бизнес в Пермском крае, потом пообещал устроить ее дочку на госслужбу. Правда, не безвозмездно, а за триста тысяч рублей. Затем похитил средства под предлогом покупки турпутевок по цене ниже рыночной. В сумме женщина лишилась 750 тысяч.

"Обвиняемый ввел в заблуждение еще и двоих знакомых мужчин: опять же под предлогом покупки по заниженной стоимости машин и телефонов присвоил принадлежащие им 700 и 950 тысяч рублей, соответственно", - сообщили в прокуратуре.

Свердловчанин обвиняется в хищении в общей сложности свыше 3,7 миллиона рублей по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".