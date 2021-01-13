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13.01.2021 14:18
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на переходе и отчитал ее

Текст: Юлия Мякишева

В Нижнем Тагиле мужчина сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе, отругал ее и скрылся с места происшествия.

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Инцидент произошел 11 января утром, когда девочка- подросток шла в школу. Водитель двигался со стороны улицы Коминтерна в сторону Ленинградского проспекта. Об этом "РГ" сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

- Водитель нарушил требование правил дорожного движения о том, что после инцидента он должен был остановиться и вызвать на место происшествия "скорую", сотрудников полиции, ГИБДД. Со слов девочки, он также отругал ее за то, что она попалась ему под колеса. Девочка испугалась и пошла на уроки, - рассказала пресс-секретарь Евгения Бушмакина.

В больницу школьница обратилась позже, оттуда и стало известно о ДТП. Тогда подключились сотрудники ГИБДД, и в тот же день разыскали водителя, который подтвердил факт происшествия.

Сейчас проводятся дознание и необходимые экспертизы, в том числе медицинская, которая прояснит характер травм, которые получила школьница. По результатам проверки мужчину привлекут к ответственности.

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