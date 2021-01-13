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13.01.2021 11:02
Рубрика: Происшествия

В селе под Курганом произошла авария в школьной котельной

Текст: Валентина Пичурина ( Курганская область)

В ночь на 13 января в селе Межборное Притобольного района Курганской области в школьной котельной произошла разгерметизация котла, в результате чего пострадал молодой работник.
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Как рассказала "РГ" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Ольга Сабуркина, сообщение дежурному поступило в 2:05. Позвонил отец пострадавшего оператора котельной, заменивший в тот вечер на работе сына. Когда на место прибыли пожарные, они увидели, что молодой человек 2002 года рождения придавлен плитой. Парня освободили из-под нее и передали прибывшим медикам.

- Произошла разгерметизация котла в отдельно стоящем здании котельной школы, - рассказала подробности Ольга Сабуркина. - Пожара не было. По предварительным данным, у молодого человека ожоги 2 и 3 степени от паровоздушной смеси. Сейчас он находится в центральной районной больнице.

Глава Притобольного района Дмитрий Лесовой написал на своей странице в соцсети, что учебный процесс в школе переведен на дистанционный формат. Администрация района сейчас решает, как восстановить систему отопления в школе и Межборном доме культуры, которые тоже из-за аварии остался без тепла. Жилые дома не пострадали. По факту ЧП проводится проверка, после чего специалисты назовут точную причину аварии.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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