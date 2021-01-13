У главного тренера "Локомотива" Николича умер отец

У главного тренера московского "Локомотива" Марко Николича произошла трагедия - умер его отец.

Причиной смерти стал инсульт. "В семье главного тренера "Локомотива" Марко Николича случилась трагедия. От инсульта умер отец Марко. ФК "Локомотив" выражает соболезнования Марко и его семье", - сообщил официальный сайт клуба.

Николич возглавил "Локомотив" в мае 2020 года после того, как руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Юрием Семиным.

В сезоне 2020/21 "Локомотив" стал четвертым в группе в Лиге чемпионов, а в чемпионате страны ушел на зимний перерыв на восьмом месте.

После паузы 20 февраля "Локомотиву" предстоит провести кубковый матч против "Тамбова" на стадии 1/8 финала. В РПЛ столичный клуб следующий матч проведет 27 февраля против ЦСКА.