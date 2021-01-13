Новости

Камчатской живодерке грозят три года колонии за убийство щенка 11:19
В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки 11:18
На юге России все военные летчики привиты вакциной "Спутник-V" 11:17
Народный художник СССР Евгения Гатилова скончалась в Москве 11:16
Завершилась рождественская акция православной службы "Милосердие" 11:12
Британцев шокировали продуктовые наборы для малоимущих школьников 11:12
Первый энергоблок БелАЭС выведен на проектную мощность 11:08
Оперштаб: Еще 6870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Названа причина опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" 11:04
Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус 10:57
Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне 10:48
В Госдуме призвали принять меры в связи с пожарами в домах престарелых 10:42
У главного тренера "Локомотива" Николича умер отец 10:35
В многоэтажке Красноярска сорвался лифт 10:33
МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2" 10:29
Диагностические устройства московских больниц объединили в цифровую сеть 10:26
Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге 10:15
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку 10:12
На Урал пришли аномальные 40-градусные морозы 10:10
Названы лучшие для карьеры города России 10:04
Реактивный ударный дрон совершил первый полет в Китае 10:04
Число отравившихся в Буйнакске детей возросло до 71 10:00
Раймонд Паулс из-за возраста не сможет больше приезжать с концертами в РФ 09:52
Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу в РФ 09:49
В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за снегопада 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 10:35
Рубрика: Спорт

У главного тренера "Локомотива" Николича умер отец

Текст: Максим Домчев

У главного тренера московского "Локомотива" Марко Николича произошла трагедия - умер его отец.

В футбольном клубе "Локомотив" сменилось руководство

Причиной смерти стал инсульт. "В семье главного тренера "Локомотива" Марко Николича случилась трагедия. От инсульта умер отец Марко. ФК "Локомотив" выражает соболезнования Марко и его семье", - сообщил официальный сайт клуба.

Николич возглавил "Локомотив" в мае 2020 года после того, как руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Юрием Семиным.

В сезоне 2020/21 "Локомотив" стал четвертым в группе в Лиге чемпионов, а в чемпионате страны ушел на зимний перерыв на восьмом месте.

После паузы 20 февраля "Локомотиву" предстоит провести кубковый матч против "Тамбова" на стадии 1/8 финала. В РПЛ столичный клуб следующий матч проведет 27 февраля против ЦСКА.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Федор Кудряшов: Цель сборной на Евро - выход в полуфинал
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030